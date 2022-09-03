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US Open. Костюк и Киченок вышли в третий раунд парного турнира Большого шлема
Двое украинок идут за титулом
Фото: Getty Images
US Open, украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок сумели пройти уже два раунда парного турнира, и вышли в третий. Изначально в первом раунде основной сетки принимали участие четыре украинки, однако две вылетели.
В первом раунде Марта Костюк вместе с Чжан Шуай вынесла Надежду Киченок и Оксану Калашникову. Потом Ангелина Калинина самостоятельно снялась с турнира по причине болезни.
Таким образом, до третьего раунда добрались две украинки. Марте Костюк и Чжан Шуай далее предстоит сыграть против Терезы Михаликовой и Александры Саснович. Людмила Киченок и Елена Остапенко же сыграют с победительницами пары Каролин Гарсия-Кристина Младенович и Надя Подороска-Маяр Шериф.
Открытые корты, хард
Марта Костюк (Украина), Чжан Шуай (Китай) - Тереза Михаликова (Словакия), Александра Саснович (Беларусь)
6:1, 6:2
Людмила Киченок (Украина), Елена Остапенко (Латвия) - Анна Бондар (Венгрия), Грет Миннен (Бельгия)
0:6, 6:2, 7:6
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