US Open. Костюк и Киченок вышли в третий раунд парного турнира Большого шлема

US Open, украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок сумели пройти уже два раунда парного турнира, и вышли в третий. Изначально в первом раунде основной сетки принимали участие четыре украинки, однако две вылетели.

В первом раунде Марта Костюк вместе с Чжан Шуай вынесла Надежду Киченок и Оксану Калашникову. Потом Ангелина Калинина самостоятельно снялась с турнира по причине болезни.

Таким образом, до третьего раунда добрались две украинки. Марте Костюк и Чжан Шуай далее предстоит сыграть против Терезы Михаликовой и Александры Саснович. Людмила Киченок и Елена Остапенко же сыграют с победительницами пары Каролин Гарсия-Кристина Младенович и Надя Подороска-Маяр Шериф.

Открытые корты, хард

Марта Костюк (Украина), Чжан Шуай (Китай) - Тереза Михаликова (Словакия), Александра Саснович (Беларусь)

6:1, 6:2

Людмила Киченок (Украина), Елена Остапенко (Латвия) - Анна Бондар (Венгрия), Грет Миннен (Бельгия)

0:6, 6:2, 7:6