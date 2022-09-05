  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. 18-летняя Кори Гауфф вышла в четвертьфинал US Open-2022
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

18-летняя Кори Гауфф вышла в четвертьфинал US Open-2022

Теннис
(1 голосов)

Американка снова может побороться за титул

18-летняя Кори Гауфф вышла в четвертьфинал US Open-2022

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в пятый круг Открытого чемпионата США.

В матче четвёртого раунда соревнований 12-я сеяная Гауфф добыла тяжелую победу над 36-й ракеткой мира китаянкой Чжан Шуай.

US Open-2022. WTA

Кори Гауфф - Чжан Шуай 7:5, 7:5

Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Гауфф пять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. Шуай подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Стоит отметить, что Гауфф впервые вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США и сразу прошла в четвертьфинал.

В матче 1/4 финала US Open она сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Напомним, что Гауфф в этом сезоне добралась до финала Ролан Гаррос-2022, где с разгромным счётом уступила первой ракетке мира польке Иге Швёнтек со счётом 1:6, 3:6.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кори Гауфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде