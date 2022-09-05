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18-летняя Кори Гауфф вышла в четвертьфинал US Open-2022
Американка снова может побороться за титул
фото - rolandgarros.com
Американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в пятый круг Открытого чемпионата США.
В матче четвёртого раунда соревнований 12-я сеяная Гауфф добыла тяжелую победу над 36-й ракеткой мира китаянкой Чжан Шуай.
US Open-2022. WTA
Кори Гауфф - Чжан Шуай 7:5, 7:5
Встреча продолжалась 1 час 58 минут.
Гауфф пять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. Шуай подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
Стоит отметить, что Гауфф впервые вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США и сразу прошла в четвертьфинал.
В матче 1/4 финала US Open она сыграет с француженкой Каролин Гарсией.
Напомним, что Гауфф в этом сезоне добралась до финала Ролан Гаррос-2022, где с разгромным счётом уступила первой ракетке мира польке Иге Швёнтек со счётом 1:6, 3:6.
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