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Ник Кирьос обыграл Медведева и лишил россиянина звания первой ракетки мира
Отличное достижение
В Нью-Йорке (США) состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сыграли австралиец Ник Кирьос и россиянин Даниил Медведев .
Встреча завершилась победой Кирьоса.
Ник Кирьос - Даниил Медведев 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2
Продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты, за это время Кирьос подал 20 эйсов, семь раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник, также 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов.
Таким образом россиянин Даниил Медведев потеряет звание первой ракетки мира.
Претендентов на его место осталось трое – это испанцы Рафаэль Надаль (3-й номер рейтинга) и Карлос Алькарас (4-й номер рейтинга), а также норвежец Каспер Рууд (7-й номер рейтинга).
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