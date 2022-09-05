Ник Кирьос обыграл Медведева и лишил россиянина звания первой ракетки мира

В Нью-Йорке (США) состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сыграли австралиец Ник Кирьос и россиянин Даниил Медведев .

Встреча завершилась победой Кирьоса.

Ник Кирьос - Даниил Медведев 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2

Продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты, за это время Кирьос подал 20 эйсов, семь раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник, также 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов.

Таким образом россиянин Даниил Медведев потеряет звание первой ракетки мира.

Претендентов на его место осталось трое – это испанцы Рафаэль Надаль (3-й номер рейтинга) и Карлос Алькарас (4-й номер рейтинга), а также норвежец Каспер Рууд (7-й номер рейтинга).