Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ник Кирьос установил рекорд, который не могли побить 35 лет
Австралиец не перестает удивлять
Австралийский теннисист Ник Кирьос, который обыграл первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата США, установил крайне редкое достижение.
Кирьос одержал вторую в этом сезоне победу над игроком, занимающим первое место в рейтинге ATP, — до этого он победил Медведева на турнире в Монреале. Это первый случай с 1987 года, когда какой-либо игрок дважды за сезон обыгрывает первую ракетку мира, сообщается в "твиттере" bet365.
Напомним, в четвертьфинале US Open соперником Ника Кирьоса станет Карен Хачанов.
Популярное сейчас
- Сегодня Украина сыграет с Нидерландами в 1/8 финала ЧМ по волейболу: где смотреть, кто фаворит
- РБ Лейпциг - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Украинский футболист мог перейти в Шахтер, но выбрал другой клуб УПЛ
- Костюк не пожала руку белоруске Саснович после матча парного US Open. Видео
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО