Ник Кирьос установил рекорд, который не могли побить 35 лет

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который обыграл первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата США, установил крайне редкое достижение.

Кирьос одержал вторую в этом сезоне победу над игроком, занимающим первое место в рейтинге ATP, — до этого он победил Медведева на турнире в Монреале. Это первый случай с 1987 года, когда какой-либо игрок дважды за сезон обыгрывает первую ракетку мира, сообщается в "твиттере" bet365.

Напомним, в четвертьфинале US Open соперником Ника Кирьоса станет Карен Хачанов.