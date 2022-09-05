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Ник Кирьос установил рекорд, который не могли побить 35 лет

Теннис
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Австралиец не перестает удивлять

Ник Кирьос установил рекорд, который не могли побить 35 лет

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который обыграл первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата США, установил крайне редкое достижение.

Кирьос одержал вторую в этом сезоне победу над игроком, занимающим первое место в рейтинге ATP, — до этого он победил Медведева на турнире в Монреале. Это первый случай с 1987 года, когда какой-либо игрок дважды за сезон обыгрывает первую ракетку мира, сообщается в "твиттере" bet365.

Напомним, в четвертьфинале US Open соперником Ника Кирьоса станет Карен Хачанов.

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В статье: Ник Кирьос
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