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Финалисты US Open-2022 установят историческое достижение
Такого не было раньше
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
11 сентября в финале US Open-2022 сойдутся испанец Карлос Алькарас (АТР №4) и норвежец Каспер Рууд (АТР №7).
19-летний Алькарас может стать самой молодой первой ракеткой мира в истории, обновив достижения австралийца Ллейтона Хьюита, поднявшегося на первую строчку в 20 лет в ноябре 2001 года.
Рууд может совершить наибольший рейтинговый подъем в истории до звания первой ракетки мира. Ранее трем теннисистам удавалось подняться сразу на первое место с четвертой позиции в рейтинге АТР: Карлос Мойя (1999), Андре Агасси (1999), Пит Сампрас (2000). Отметим, что Карлос Алькарас также сейчас – четвертая ракетка мира.
В истории тенниса 27 игроков становились первой ракеткой мира. Среди них ни одного представителя Норвегии и три испанца – Рафаэль Надаль, Хуан Карлос Ферреро (нынешний тренер Карлоса Алькараса) и Карлос Мойя.
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