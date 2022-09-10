Финалисты US Open-2022 установят историческое достижение

11 сентября в финале US Open-2022 сойдутся испанец Карлос Алькарас (АТР №4) и норвежец Каспер Рууд (АТР №7).

19-летний Алькарас может стать самой молодой первой ракеткой мира в истории, обновив достижения австралийца Ллейтона Хьюита, ​​поднявшегося на первую строчку в 20 лет в ноябре 2001 года.

Рууд может совершить наибольший рейтинговый подъем в истории до звания первой ракетки мира. Ранее трем теннисистам удавалось подняться сразу на первое место с четвертой позиции в рейтинге АТР: Карлос Мойя (1999), Андре Агасси (1999), Пит Сампрас (2000). Отметим, что Карлос Алькарас также сейчас – четвертая ракетка мира.

В истории тенниса 27 игроков становились первой ракеткой мира. Среди них ни одного представителя Норвегии и три испанца – Рафаэль Надаль, Хуан Карлос Ферреро (нынешний тренер Карлоса Алькараса) и Карлос Мойя.