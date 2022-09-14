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Маттео Берреттини добыл волевую победу в матче с Борной Чоричем в Кубке Дэвиса
Таким образом Италия ведет в счете
фото - flashscore.com.ua
Финалист Уимблдона-2021, 15-я ракетка мира Маттео Берреттини принёс сборной Италии досрочную победу (2:0) над командой Хорватии в матче 1-го тура группового этапа финала Кубка Дэвиса – 2022.
Берреттини обыграл чемпиона Мастерса в Цинциннати Борну Чорича.
Маттео Берреттини - Борна Чорич 6:7 (4:7), 6:2, 6:1
В первом поединке матча итальянец Лоренцо Музетти уверенно обыграл хорвата Борну Гойо со счётом 6:4, 6:2.
Сборные Италии и Хорватии играют в группе A Кубка Дэвиса, куда также попали команды Швеции и Аргентины.
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