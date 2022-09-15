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Иснер показал снимки, сделанные после травмы полученой на US Open-2022

Теннис
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Теннисист вернется на корт в 2023 году

Иснер показал снимки, сделанные после травмы полученой на US Open-2022

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Американский теннисист Джон Иснер показал рентгеновские снимки, сделанные после его травмы на Открытом чемпионате США. Напомним, Иснер, одержавший победу в первом круге US Open, не вышел на матч второго раунда вследствие травмы кисти.

"Мне не очень повезло в Нью-Йорке, и я сломал себе запястье в первом круге US Open. Теперь у меня есть новое "оборудование", которое будет во мне навсегда.

Потребуется время, чтобы вернуться на корт в 2023 году. Я очень благодарен за помощь, которую мне оказала команда медицинских экспертов", — написал Джон в своих социальных сетях, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Иснер показал снимки, сделанные после травмы полученой на US Open-2022 - изображение 1

Напомним, победу на US Open одержал 19-летний испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда.

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В статье: Джон Иснер
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