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Иснер показал снимки, сделанные после травмы полученой на US Open-2022
Теннисист вернется на корт в 2023 году
Американский теннисист Джон Иснер показал рентгеновские снимки, сделанные после его травмы на Открытом чемпионате США. Напомним, Иснер, одержавший победу в первом круге US Open, не вышел на матч второго раунда вследствие травмы кисти.
"Мне не очень повезло в Нью-Йорке, и я сломал себе запястье в первом круге US Open. Теперь у меня есть новое "оборудование", которое будет во мне навсегда.
Потребуется время, чтобы вернуться на корт в 2023 году. Я очень благодарен за помощь, которую мне оказала команда медицинских экспертов", — написал Джон в своих социальных сетях, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Напомним, победу на US Open одержал 19-летний испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда.
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