Серена Уильямс посвятила пост Федереру, завершившему карьеру

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс обратилась к 20-кратному победителю ТБШ Роджеру Федереру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце следующей недели.

"Я хотела найти идеальный способ сказать это. Ты так красноречиво подвёл черту. Прекрасно сделано, как и вся твоя карьера.

Я всегда смотрела на тебя и восхищалась тобой. Наши пути всегда были так похожи. Ты вдохновил миллионы людей, включая меня, и мы никогда этого не забудем. Я аплодирую тебе и с нетерпением жду всего, что ты сделаешь в будущем. Добро пожаловать в клуб пенсионеров. И спасибо за то, что ты есть, Роджер", — написала Уильямс в своих социальных сетях.