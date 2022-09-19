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Виктория Азаренко передала украинским детям свою экипировку

Теннис
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Теннисистка хочет помочь украинцам

Виктория Азаренко передала украинским детям свою экипировку

Новина українською

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал, что думает о Виктории Азаренко и ее помощи украинским детям.

"С Викторией Азаренко мы встретились на Roland Garros – честно говоря, она была единственным человеком, который ко мне подошел, начал общаться и сочувствовать. Она практически начала там плакать из-за того, что это все происходит, и она не знает, что ей делать и как ей реагировать... Она спросила, что она может сделать, и я ей ответил, что она может донать деньги, передавать вещи, все, что можешь делать, то и делай.

Она мне передала сумку вещей Nike, непосредственно ее вещам. Долгое время я не мог их применить, потому что не было каких-нибудь мастер-классов и не хотелось их раздать просто так. Наконец-то они доехали до Днепра и Запорожья – сегодня я их раздал. Главное, что детям это большой кайф, потому что это вещи непосредственно ее, то есть они несут большую теннисную ценность для детей. Поэтому я уверен, что это поднимет им настроение.

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В статье: Сергей Стаховский Виктория Азаренко
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Источник:
XSport.ua

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