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Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Метце
Он обыграл лучшего россиянина
37-летний Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), обыграв россиянина Даниила Медведева.
Стэн Вавринка - Даниила Медведев 6:4, 6:7 (9:7), 6:3
Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету Медведева девять эйсов, 12 двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Вавринка дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 возможных.
В следующем круге Стэн Вавринка сыграет с Микаелем Имером.
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