Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Метце

37-летний Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), обыграв россиянина Даниила Медведева.

Стэн Вавринка - Даниила Медведев 6:4, 6:7 (9:7), 6:3

Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету Медведева девять эйсов, 12 двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Вавринка дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 возможных.

В следующем круге Стэн Вавринка сыграет с Микаелем Имером.