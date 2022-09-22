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Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Метце

Теннис
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Он обыграл лучшего россиянина

Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Метце

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37-летний Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), обыграв россиянина Даниила Медведева.

Стэн Вавринка - Даниила Медведев 6:4, 6:7 (9:7), 6:3

Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету Медведева девять эйсов, 12 двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Вавринка дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 возможных.

В следующем круге Стэн Вавринка сыграет с Микаелем Имером.

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В статье: Стэн Вавринка
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