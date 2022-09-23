Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Во время матча Кубка Лэйвера болельщик выбежал на корт и поджег себе руку
Таким образом он протестовал
Фото: sport.ru
Во время матча Кубка Лэйвера между греком Стефаносом Циципасом и представителем Аргентины Диего Шварцманом один из фанатов выскочил на корт и поджёг себя.
Индицент произошёл на "О2-Арене" в Лондоне.
Надпись на футболке мужчины гласит: "Хватит частных самолётов в Великобритании". Сообщается, что подобной акцией он хотел привлечь внимание к проблемам климата в стране. Охрана вывела молодого человека со стадиона без каких-либо повреждений.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Первые в сезоне победы Нивы и Полтавы. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Словакия U-21 - Украина U-21. Анонс и прогноз матча квалификации Евро-2023 на 23 сентября 2022
- Более полутысячи россиян. Генеральный штаб опубликовал потери врага за 22 сентября
- Украинский теннисист Даниил Калениченко отстранен от соревнований до 2025 года
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти