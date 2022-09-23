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Во время матча Кубка Лэйвера болельщик выбежал на корт и поджег себе руку

Теннис
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Таким образом он протестовал

Во время матча Кубка Лэйвера болельщик выбежал на корт и поджег себе руку

Фото: sport.ru

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Во время матча Кубка Лэйвера между греком Стефаносом Циципасом и представителем Аргентины Диего Шварцманом один из фанатов выскочил на корт и поджёг себя.

Индицент произошёл на "О2-Арене" в Лондоне.

Надпись на футболке мужчины гласит: "Хватит частных самолётов в Великобритании". Сообщается, что подобной акцией он хотел привлечь внимание к проблемам климата в стране. Охрана вывела молодого человека со стадиона без каких-либо повреждений.

Во время матча Кубка Лэйвера болельщик выбежал на корт и поджег себе руку - изображение 1

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В статье: Стефанос Циципас
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