  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер расплакался на интервью после прощального матча. Видео
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер расплакался на интервью после прощального матча. Видео

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Слезы радости и печали

Федерер расплакался на интервью после прощального матча. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Швейцарский теннисист, легенда мирового спорта Роджер Федерер сыграл свой последний матч в профессиональной карьере. В рамках проведения Кубка Лейвера он в паре с испанцем Рафаэлем Надалем проиграл представителям Мира Френцису Тиафо и Джеку Соку.

После матча Федерер дал интервью журналистам прямо на корте и не смог сдержать слез.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде