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Федерер расплакался на интервью после прощального матча. Видео
Слезы радости и печали
Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарский теннисист, легенда мирового спорта Роджер Федерер сыграл свой последний матч в профессиональной карьере. В рамках проведения Кубка Лейвера он в паре с испанцем Рафаэлем Надалем
После матча Федерер дал интервью журналистам прямо на корте и не смог сдержать слез.
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