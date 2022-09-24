Федерер расплакался на интервью после прощального матча. Видео

Швейцарский теннисист, легенда мирового спорта Роджер Федерер сыграл свой последний матч в профессиональной карьере. В рамках проведения Кубка Лейвера он в паре с испанцем Рафаэлем Надалем проиграл представителям Мира Френцису Тиафо и Джеку Соку.

После матча Федерер дал интервью журналистам прямо на корте и не смог сдержать слез.