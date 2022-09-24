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ATP. Новак Джокович выиграл первый матч за 76 дней – с Уимблдона
Вынес Франсеса Тиафо
Фото: Reuters
Кубок Лайвера (АТР), сербский теннисист Новак Джокович выиграл свой первый матч за 76 дней. Седьмая ракетка мира не принимал участия в профессиональных соревнованиях с момента окончания Уимблдона.
Все последующие турниры Джокович пропустил, поскольку они проходили в США и Канаде. Без вакцинации от коронавируса сербского антиваксера не пустили бы в эти страны.
Сегодня же Новак принял участие в матче Кубка Лайвере, в котором обыграл американского теннисиста Франсеса Тиафо.
Хард
Новак Джокович (Сербия) – Франсес Тиафо (США)
6:1|6:3
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