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ATP. Новак Джокович выиграл первый матч за 76 дней – с Уимблдона

Теннис
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Вынес Франсеса Тиафо

ATP. Новак Джокович выиграл первый матч за 76 дней – с Уимблдона

Фото: Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Кубок Лайвера (АТР), сербский теннисист Новак Джокович выиграл свой первый матч за 76 дней. Седьмая ракетка мира не принимал участия в профессиональных соревнованиях с момента окончания Уимблдона.

Все последующие турниры Джокович пропустил, поскольку они проходили в США и Канаде. Без вакцинации от коронавируса сербского антиваксера не пустили бы в эти страны.

Сегодня же Новак принял участие в матче Кубка Лайвере, в котором обыграл американского теннисиста Франсеса Тиафо.

Хард

Новак Джокович (Сербия) – Франсес Тиафо (США)

6:1|6:3

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В статье: Новак Джокович теннис Франсес Тиафо
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