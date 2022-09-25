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Сборная Мира победила на Кубке Лейвера-2022
Впервые в истории
USTA
Сборная Мира победила на Кубке Лейвера-2022.
Решающую победу для своей команды принес Френцис Тиафо, который в затяжном и напряженном матче одолел грека, представителя Команды Европы Стефаноса Циципаса.
Счет матча 2-1 (1-6; 7-6; 10-8) в пользу триумфаторов турнира.
Соревнования проводятся с 2017 года ежегодно через две недели после окончания Открытого чемпионата США (US Open), место проведения меняется ежегодно.
Игроки получают гарантированные выплаты за участие в зависимости от рейтинга, кроме того, каждый участник победившей команды получает 250 000 долларов США призовых. Результаты турнира не учитываются из расчета рейтинга ATP.
С 2017 по 2021 год на турнире побеждала команда Европы.
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