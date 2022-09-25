Сборная Мира победила на Кубке Лейвера-2022.

Решающую победу для своей команды принес Френцис Тиафо, который в затяжном и напряженном матче одолел грека, представителя Команды Европы Стефаноса Циципаса.

Счет матча 2-1 (1-6; 7-6; 10-8) в пользу триумфаторов турнира.

Соревнования проводятся с 2017 года ежегодно через две недели после окончания Открытого чемпионата США (US Open), место проведения меняется ежегодно.

Игроки получают гарантированные выплаты за участие в зависимости от рейтинга, кроме того, каждый участник победившей команды получает 250 000 долларов США призовых. Результаты турнира не учитываются из расчета рейтинга ATP.

С 2017 по 2021 год на турнире побеждала команда Европы.