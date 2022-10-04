Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серена Уильямс опубликовала фото со своей 5-летней дочерью
Ранее Серена завершила карьеру
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях.
41-летняя спортсменка выложила селфи с её пятилетней дочерью по имени Олимпия.
Напомним, ранее Серена Уильямс объявила о завершении карьеры после Открытого чемпионата США 2022 года. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса.
Популярное сейчас
- Затрофеили. Британский Wolfhound ЗСУ тянет трофейный российский БТР-82A. ВИДЕО
- Шахтер взял на себя лечение руки защитника Азовстали Дианова
- Журналист: Летом в списке Луческу были Тайсон и Мораес. Руководство даже не стало рассматривать
- Новак Джокович прилетел на турнир в Казахстане
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине