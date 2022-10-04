Серена Уильямс опубликовала фото со своей 5-летней дочерью

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях.

41-летняя спортсменка выложила селфи с её пятилетней дочерью по имени Олимпия.

Напомним, ранее Серена Уильямс объявила о завершении карьеры после Открытого чемпионата США 2022 года. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса.