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Серена Уильямс опубликовала фото со своей 5-летней дочерью

Теннис
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Ранее Серена завершила карьеру

Серена Уильямс опубликовала фото со своей 5-летней дочерью

Новина українською

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях.

41-летняя спортсменка выложила селфи с её пятилетней дочерью по имени Олимпия.

Напомним, ранее Серена Уильямс объявила о завершении карьеры после Открытого чемпионата США 2022 года. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса.Серена Уильямс опубликовала фото со своей 5-летней дочерью - изображение 1

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В статье: Серена Уильямс
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