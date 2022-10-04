Александр Долгополов: Эта война может закончится только на поле боя

Украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на сообщения основателя Tesla Inc. Илона Маска, который предложил передать в состав россии оккупированный Крым, а также заявил, что победа Украины маловероятна.

"Со всем уважением, Илон, решать Украине. Я вполне уверен, что ни одно из этих условий не приемлемо для примерно 90+% украинцев после всего, что было сделано. Это тотальная война, которая закончится только на поле боя", – написал Долгополов .

Напомним, что ранее миллиардер предоставил спутниковую связь Starlink, помогающую получить интернет в труднодоступных уголках.