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Александр Долгополов: Эта война может закончится только на поле боя

Теннис
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Украинец ответил Илону Маску

Александр Долгополов: Эта война может закончится только на поле боя

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на сообщения основателя Tesla Inc. Илона Маска, который предложил передать в состав россии оккупированный Крым, а также заявил, что победа Украины маловероятна.

"Со всем уважением, Илон, решать Украине. Я вполне уверен, что ни одно из этих условий не приемлемо для примерно 90+% украинцев после всего, что было сделано. Это тотальная война, которая закончится только на поле боя", – написал Долгополов .

Напомним, что ранее миллиардер предоставил спутниковую связь Starlink, помогающую получить интернет в труднодоступных уголках.

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В статье: Александр Долгополов
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