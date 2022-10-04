Циципас: Если бы не Федерер, то я, возможно, никогда не стал бы играть в теннис

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об эмоциях, которые испытывал во время прощального матча 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" швейцарца Роджера Федерера на Кубке Лэйвера — 2022.

"Мне очень приятно было находиться рядом с ним и быть частью его мероприятия. У него очень замечательная карьера. Конечно, он огромная часть нашего спорта. Для меня это был очень эмоциональный момент — не только во время турнира, но и спустя несколько дней, я долго переживал это. Очень благодарен ему за эту возможность — если бы не Роджер, то я, возможно, никогда не стал бы играть в теннис.

Счастлив, что внёс свою лепту в Кубок Лэйвера. Роджер вдохновлял и мотивировал меня, придал мне хорошую уверенность. Он всегда помогал, поддерживал меня во всём. Он был идеалом, всё, к чему он прикасался, превращалось в золото", — сказал Циципас на пресс-конференции.