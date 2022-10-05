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Дядя Надаля рассказал, когда Рафа может завершить карьеру

Теннис
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Все зависит от состояния испанца

Дядя Надаля рассказал, когда Рафа может завершить карьеру

Фото: The North East Affairs

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Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля, высказал мнение, что его 36-летний племянник закончит карьеру тогда, когда почувствует, что у него нет шансов выиграть тот или иной турнир.

"Я думаю, что, пока он чувствует, что у него есть шанс на победу, он будет продолжать выступления. А когда он поймёт, что у него нет вариантов, то есть если он поедет на турнир и у него не будет шансов на победу, я не думаю, что он будет играть.

Сколько времени осталось у Рафы? Я не знаю. Это наверняка будет зависеть от соперников, от его организма", — приводит слова Тони Надаля испанское издание AS.

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В статье: Тони Надаль
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