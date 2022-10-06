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Серена Уильямс рассказала, кем хотела стать в детстве
Не теннисисткой
фото - flashscore.com.ua
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что хотела стать артисткой балета.
"Все любят балет! Я люблю балет! Я хотела заниматься этим и хотела быть артисткой балета. Помню, как в детстве я ходила в балетный класс. Я не стала большой артисткой балета, но это одно из самых больших и лучших воспоминаний", — приводит слова Уильямс Sportskeeda.
Напомним, за свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса.
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