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Джон Иснер назвал самого сильного соперника в своей карьере
И это не Федерер и не Надаль
Американский теннисист Джон Иснер рассказал, кто из игроков заставлял его чувствовать себя беспомощным. Он выделил 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", бывшую первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
"Самый сильный соперник? Наверное, это Новак. Он стоит на задней линии и ждёт моей первой подачи. Он просто ожидает, куда я подам.
Я чувствовал себя беспомощным на корте. У меня были большие проблемы с тем, чтобы удержать подачу. И трижды такое случалось в матчах с Новаком", — приводит слова Джона Иснера издание Tennis Buzz.
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