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WTA. Ига Швёнтек проиграла первый финал в этом году

Теннис
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Польская теннисистка сыграла в девяти решающих матчах в этом году, и выиграла восемь

WTA. Ига Швёнтек проиграла первый финал в этом году

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Острава (WTA), чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу над полькой Игой Швёнтек в финале домашнего турнира. Для проигравшей Швёнтек это поражение стало первым в решающем матче в этом году.

Ига в текущем сезоне девять раз выходила в финалы турниров – и проиграла лишь однажды, сегодня. Более того, Крейчиковой сегодня удалось прервать победную серию Швёнтек из 21 выигранного сета в финалах. Для Барборы же этот титул стал вторым подряд и пятым в карьере.

Крытые корты, хард

Барбора Крейчикова (Чехия) – Ига Швёнтек (Польша)

5:7|7:6|6:3

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В статье: теннис Барбора Крейчикова Ига Швёнтек
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