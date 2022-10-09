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WTA. Ига Швёнтек проиграла первый финал в этом году
Польская теннисистка сыграла в девяти решающих матчах в этом году, и выиграла восемь
Фото: Getty Images
Острава (WTA), чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу над полькой Игой Швёнтек в финале домашнего турнира. Для проигравшей Швёнтек это поражение стало первым в решающем матче в этом году.
Ига в текущем сезоне девять раз выходила в финалы турниров – и проиграла лишь однажды, сегодня. Более того, Крейчиковой сегодня удалось прервать победную серию Швёнтек из 21 выигранного сета в финалах. Для Барборы же этот титул стал вторым подряд и пятым в карьере.
Крытые корты, хард
Барбора Крейчикова (Чехия) – Ига Швёнтек (Польша)
5:7|7:6|6:3
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