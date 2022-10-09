WTA. Ига Швёнтек проиграла первый финал в этом году

Острава (WTA), чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу над полькой Игой Швёнтек в финале домашнего турнира. Для проигравшей Швёнтек это поражение стало первым в решающем матче в этом году.

Ига в текущем сезоне девять раз выходила в финалы турниров – и проиграла лишь однажды, сегодня. Более того, Крейчиковой сегодня удалось прервать победную серию Швёнтек из 21 выигранного сета в финалах. Для Барборы же этот титул стал вторым подряд и пятым в карьере.

Крытые корты, хард

Барбора Крейчикова (Чехия) – Ига Швёнтек (Польша)

5:7|7:6|6:3