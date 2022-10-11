Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анетт Контавейт досрочно завершила сезон
Теннисистка не сможет защитить титулы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт снялась с турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдёт с 17 по 23 октября. Таким образом, Контавейт досрочно завершила текущий сезон.
Результаты в 2022 году не позволили Контавейт отобраться на Итоговый чемпионат WTA. Анетт провела 45 матчей, в которых потерпела 16 поражений. К концу года эстонке нужно было защищать несколько титулов, чего ей сделать не удалось.
В текущем сезоне Контавейт удалось завоевать один титул — она выиграла турнир WTA-500.
Популярное сейчас
- Атака с Каспия. Воздушное командование Юг отрапортовало о количестве сбитых утром ракет россии
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11 октября 2022
- Трансфер Гризманна, потери Ливерпуля и Ромы, признание Блохина. Главные новости за 10 октября
- Крымский мост. Украинский теннисист Долгополов напомнил, чей Крым
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО