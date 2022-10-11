Анетт Контавейт досрочно завершила сезон

Третья ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт снялась с турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдёт с 17 по 23 октября. Таким образом, Контавейт досрочно завершила текущий сезон.

Результаты в 2022 году не позволили Контавейт отобраться на Итоговый чемпионат WTA. Анетт провела 45 матчей, в которых потерпела 16 поражений. К концу года эстонке нужно было защищать несколько титулов, чего ей сделать не удалось.

В текущем сезоне Контавейт удалось завоевать один титул — она выиграла турнир WTA-500.