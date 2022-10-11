Серена Уильямс вложила 3,3 миллиона в нигерийскую компанию

Serena Ventures, венчурная компания 23-кратной чемпионки турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира американской теннисистки Серены Уильямс, вложила $ 3,3 млн в нигерийскую компанию Stears Inc., занимающуюся анализом данных.

"Одна из основных причин, по которой я инвестировала в Stears, заключается не в том, что я люблю и высоко ценю Африку, а в том, что Stears стратегически продумала то, как расширить инвестиционное сообщество на континенте. Они знают о сложностях и имеют дело с данными и технологиями, и я искренне уважаю то, чем они занимаются", — приводит слова Серены Уильямс Bloomberg.

В 2019 году Stears создала первую в Нигерии систему, позволяющую следить за выборами в режиме реального времени.