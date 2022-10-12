Александр Долгополов: Теннис запомнят, как вид спорта, который с радостью поздравил поклонников геноцида

Украинский теннисист Александр Долгополов в Twitter отреагировал на допуск россиян к международным турнирам.

"Теннис запомнят, как вид спорта, который с радостью поздравил поклонников геноцида".

Напомним, российская теннисистка Авелина Сайфетдинова публично нравились посты в поддержку российских террористов, а в сентябре она принимала участие в турнирах в США.