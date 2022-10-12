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Александр Долгополов: Теннис запомнят, как вид спорта, который с радостью поздравил поклонников геноцида

Теннис
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Теннисист выступил с критикой

Александр Долгополов: Теннис запомнят, как вид спорта, который с радостью поздравил поклонников геноцида

Новина українською

Украинский теннисист Александр Долгополов в Twitter отреагировал на допуск россиян к международным турнирам.

"Теннис запомнят, как вид спорта, который с радостью поздравил поклонников геноцида".

Напомним, российская теннисистка Авелина Сайфетдинова публично нравились посты в поддержку российских террористов, а в сентябре она принимала участие в турнирах в США.

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В статье: Александр Долгополов
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Источник:
XSport.ua

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