16-кратный чемпион ТБШ перенёс сердечный приступ

16-кратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж рассказал, что перенёс сердечный приступ. По его словам, это случилось на минувшей неделе.

"Это было в прошлый четверг. Я пытался вернуться к привычному распорядку, после того как побывал на Открытом чемпионате США и в Лондоне. Я просто тренировался, и появились боли в груди и все симптомы. Смотришь в "Гугле" — весь в поту. Я чувствовал себя ужасно.

Случился небольшой сердечный приступ. Это немного шокировало меня", — приводит слова Тодда Вудбриджа издание Fox Sports Australia.