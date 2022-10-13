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16-кратный чемпион ТБШ перенёс сердечный приступ

Теннис
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Это случилось во время одного из матчей US Open

16-кратный чемпион ТБШ перенёс сердечный приступ

Новина українською

16-кратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж рассказал, что перенёс сердечный приступ. По его словам, это случилось на минувшей неделе.

"Это было в прошлый четверг. Я пытался вернуться к привычному распорядку, после того как побывал на Открытом чемпионате США и в Лондоне. Я просто тренировался, и появились боли в груди и все симптомы. Смотришь в "Гугле" — весь в поту. Я чувствовал себя ужасно.

Случился небольшой сердечный приступ. Это немного шокировало меня", — приводит слова Тодда Вудбриджа издание Fox Sports Australia.

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