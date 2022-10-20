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Серена Уильямс может возобновить карьеру
Теннисистка скучает по большому спорту
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс заявила о том, что может вернуться на корт.
"Я не на пенсии. Шансы на то, что я вернусь, очень высоки. Вы можете прийти ко мне домой и увидеть, что у меня есть корт", — приводит слова Уильямс Sportskeeda.
Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере.
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