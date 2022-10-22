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Долгополов: Теннис согласился, что его игроки поддерживают геноцид
К сожалению, это так
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал ситуацию вокруг рашистской спортсменки Гасановой, публично поддерживающей действия путина, но так и не получившей наказания от WTA. Соответствующий пост он опубликовал на странице в Твиттере:
"Как я уже говорил, теннис полностью согласен с тем, что его игроки поддерживают насилие, изнасилование детей, геноцид, пытки, массовые убийства и происходящее здесь и сейчас.
Теперь это стало официально, но мы знали это раньше" – написал он.
Напомним, что ранее Александр Усик
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