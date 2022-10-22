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Долгополов: Теннис согласился, что его игроки поддерживают геноцид

Теннис
(1 голосов)

К сожалению, это так

Долгополов: Теннис согласился, что его игроки поддерживают геноцид

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал ситуацию вокруг рашистской спортсменки Гасановой, публично поддерживающей действия путина, но так и не получившей наказания от WTA. Соответствующий пост он опубликовал на странице в Твиттере:

"Как я уже говорил, теннис полностью согласен с тем, что его игроки поддерживают насилие, изнасилование детей, геноцид, пытки, массовые убийства и происходящее здесь и сейчас.

Теперь это стало официально, но мы знали это раньше" – написал он.

Напомним, что ранее Александр Усик рассказал о цели благотворительного вечера.

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В статье: Александр Долгополов
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