АТР. Музетти и Берреттини вышли в финал турнира в Неаполе

Неаполь (АТР), итальянские теннисисты Лоренцо Музетти и Маттео Берреттини стали финалистами турнира серии АТР 250. Первому удалось в полуфинале обыграть серба Миомира Кецмановича, второму – американца Маккензи Макдональда.

Ранее ни Музетти, ни Берреттини не удавалось выйти в финал турнира, проходящего в родной стране. Более того, для Лоренцо это в целом лишь второй решающий матч в карьере – ранее, в июле 2022, он обыграл Карлоса Алькараса в Гамбурге. У Берреттини же это уже 12 финал. Из первых 11 он выиграл семь.

Открытые корты, хард

Лоренцо Музетти (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия)

6:3|6:4

Маттео Берреттини (Италия) – Маккензи Макдональд (США)

3:6|7:6|6:3