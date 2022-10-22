Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР. Музетти и Берреттини вышли в финал турнира в Неаполе
Полностью итальянский финал
Фото: Ubitennis
Неаполь (АТР), итальянские теннисисты Лоренцо Музетти и Маттео Берреттини стали финалистами турнира серии АТР 250. Первому удалось в полуфинале обыграть серба Миомира Кецмановича, второму – американца Маккензи Макдональда.
Ранее ни Музетти, ни Берреттини не удавалось выйти в финал турнира, проходящего в родной стране. Более того, для Лоренцо это в целом лишь второй решающий матч в карьере – ранее, в июле 2022, он обыграл Карлоса Алькараса в Гамбурге. У Берреттини же это уже 12 финал. Из первых 11 он выиграл семь.
Открытые корты, хард
Лоренцо Музетти (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия)
6:3|6:4
Маттео Берреттини (Италия) – Маккензи Макдональд (США)
3:6|7:6|6:3
Популярное сейчас
- Динамо - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ
- В результате атаки россиян Хмельницкий остался без света. Скоро отключат и воду
- Классическое издевательство. ВИДЕО, как Месси и Мбаппе вдвоем разорвали оборону Аяччо
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО