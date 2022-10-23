АТР. Музетти выиграл второй титул в сезоне и карьере

Неаполь (АТР), Лоренцо Музетти обыграл в финале итальянского турнира Маттео Берреттини. Оба участника матча являются итальянцами, однако ни один из них до сегодняшнего дня не играл в финале соревнования, которое проходит в родной стране.

Для Музетти этот выход в финал стал вторым и в сезоне, и во всей карьере. Оба матча он сумел выиграть. Для Берреттини же этот финал был уже 12-м в карьере. Семь из них он выиграл, остальные – проиграл.

Открытые корты, хард

Лоренцо Музетти (Италия) – Маттео Берреттини (Италия)

7:6|6:2