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Маттео Берреттини пропустит Мастерс в Париже

Теннис
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Итальянец снялся с соревнований

Маттео Берреттини пропустит Мастерс в Париже

Фото: Ubitennis

Новина українською

Итальянский теннисист Маттео Берреттини не выступит на турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция). Спортсмен снялся с соревнований из-за травмы. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"Я перепробовал всё, чтобы быть готовым к парижскому турниру, но, к сожалению, мне нужно было немного больше времени. Теперь я сосредоточен на выступлении за сборную Италии в финале Кубка Дэвиса — 2022", — написал Берреттини.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.

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В статье: Маттео Берреттини
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