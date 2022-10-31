Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маттео Берреттини пропустит Мастерс в Париже
Итальянец снялся с соревнований
Фото: Ubitennis
Итальянский теннисист Маттео Берреттини не выступит на турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция). Спортсмен снялся с соревнований из-за травмы. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
"Я перепробовал всё, чтобы быть готовым к парижскому турниру, но, к сожалению, мне нужно было немного больше времени. Теперь я сосредоточен на выступлении за сборную Италии в финале Кубка Дэвиса — 2022", — написал Берреттини.
Финал Кубка Дэвиса пройдёт в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.
Популярное сейчас
- Решающий бой Шахтера, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 31 октября – 6 ноября
- Часть Киева обесточена в результате ракетной атаки россиян
- Леау повторил Сикана. ВИДЕО, как Милан проиграл Торино
- АТР. Медведев выиграл второй турнир в сезоне и 15-й – в карьере
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму