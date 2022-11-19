Сергей Стаховский официально попрощался с теннисом на Итоговом турнире-2022. Фото

Украинский теннисист Сергей Стаховский официально завершил карьеру. На Итоговом турнире-2022, который проходит в эти дни в Турине, наш спортсмен появился в форме Национальной гвардии Украины. Соответствующий фото-отчет Сергей разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира.