 Сергей Стаховский официально попрощался с теннисом на Итоговом турнире-2022. Фото ᐉ UA-Футбол
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Сергей Стаховский официально попрощался с теннисом на Итоговом турнире-2022. Фото

Теннис
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Спасибо за игру

Сергей Стаховский официально попрощался с теннисом на Итоговом турнире-2022. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский официально завершил карьеру. На Итоговом турнире-2022, который проходит в эти дни в Турине, наш спортсмен появился в форме Национальной гвардии Украины. Соответствующий фото-отчет Сергей разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира.

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В статье: Сергей Стаховский
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