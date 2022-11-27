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Кубок Дэвиса. Канада обыграла Австралию в финале. Это первая победа сборной в истории турнира
Оже-Алиассим и Шаповалов вынесли своих оппонентов
Фото: Getty Images
Кубок Дэвиса, сборная Канады одержала победу в финале турнира, обыграв сборную Австралии со счетом 2:0. Денис Шаповалов вынес Танаси Коккинакиса, Феликс Оже-Алиассим победил Алекса де Минора.
Эта победа стала первой в истории сборной Канады. Ранее команда лишь однажды выходила в финал: в 2019 она проиграла Испании. Австралия же побеждала на турнире 28 раз (включая победы в составе сборной Австралазии). Последний раз это случалось еще в 2003 году.
Крытые корты, хард
Финал
Канада 2:0 Австралия
Денис Шаповалов (Канада) – Танаси Коккинакис (Австралия)
6:2|6:4
Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Алекс де Минор (Австралия)
6:3|6:4
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