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Кубок Дэвиса. Канада обыграла Австралию в финале. Это первая победа сборной в истории турнира

Теннис
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Оже-Алиассим и Шаповалов вынесли своих оппонентов

Кубок Дэвиса. Канада обыграла Австралию в финале. Это первая победа сборной в истории турнира

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Кубок Дэвиса, сборная Канады одержала победу в финале турнира, обыграв сборную Австралии со счетом 2:0. Денис Шаповалов вынес Танаси Коккинакиса, Феликс Оже-Алиассим победил Алекса де Минора.

Эта победа стала первой в истории сборной Канады. Ранее команда лишь однажды выходила в финал: в 2019 она проиграла Испании. Австралия же побеждала на турнире 28 раз (включая победы в составе сборной Австралазии). Последний раз это случалось еще в 2003 году.

Крытые корты, хард

Финал

Канада 2:0 Австралия

Денис Шаповалов (Канада) – Танаси Коккинакис (Австралия)

6:2|6:4

Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Алекс де Минор (Австралия)

6:3|6:4

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В статье: Канада теннис Кубок Дэвиса Денис Шаповалов Феликс Оже Альяссим
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