Трёхкратная чемпионка турниров Большого шлема написала автобиографическую книгу

Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, немка Анжелика Кербер опубликовала пост в соцсетях, в котором сообщила о выпуске автобиографической книги.

"Моё желание состояло в том, чтобы написать книгу с определённым посылом. Для меня было очень эмоционально и захватывающе рассказывать открыто о взлётах и падениях последних нескольких лет. Я надеюсь, что каждый, кто прочитает книгу, сможет позаимствовать что-то из неё", — написала Кербер, прикрепив видео с презентацией книги перед журналистами.

34-летняя Кербер – трёхкратная победительница мэйджоров (Australian Open — 2016, US Open — 2016 и Уимблдон-2018). В 2016 году она была первой ракеткой мира. За всю карьеру Анжелика завоевала 14 трофеев на уровне WTA.