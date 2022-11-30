Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трёхкратная чемпионка турниров Большого шлема написала автобиографическую книгу
Теннисистка сообщила об этом в соцсети
фото - flashscore.com.ua
Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, немка Анжелика Кербер опубликовала пост в соцсетях, в котором сообщила о выпуске автобиографической книги.
"Моё желание состояло в том, чтобы написать книгу с определённым посылом. Для меня было очень эмоционально и захватывающе рассказывать открыто о взлётах и падениях последних нескольких лет. Я надеюсь, что каждый, кто прочитает книгу, сможет позаимствовать что-то из неё", — написала Кербер, прикрепив видео с презентацией книги перед журналистами.
34-летняя Кербер – трёхкратная победительница мэйджоров (Australian Open — 2016, US Open — 2016 и Уимблдон-2018). В 2016 году она была первой ракеткой мира. За всю карьеру Анжелика завоевала 14 трофеев на уровне WTA.
Популярное сейчас
- Лионель Месси не реализует спорный пенальти. Щенсны отбил второй 11-метровый в трех матчах
- Австралия сенсационно выходит в плей-офф, Дания шокирует последним местом. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Австралия в плей-офф впервые с 2006-го. Итоги группы D
- Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО