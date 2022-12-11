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ITF. Катерина Володько потерпела поражение в парном финале в Дубае

Теннис
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Это был первый турнир украинки в паре с Магдаленой Френх

ITF. Катерина Володько потерпела поражение в парном финале в Дубае

Фото: beIN SPORTS

UA-Футбол
Новина українською

Дубай (ITF), украинская теннисистка Катерина Володько, в паре с полькой Магдаленой Френх, потерпела поражение в финале турнира серии W 100. Пару обыграли Тимеи Бабош из Венгрии и Кристина Младенович из Франции.

Для Володько и Френх это был первый совместный турнир. Всего же в текущем сезоне Катерина вышла в четыре парных финала – и победила в трех из них. Бабош и Младенович же вместе выиграли уже 11 различных турниров, в том числе ТБШ.

Хард

Катерина Володько (Украина), Магдалена Френх (Польша) – Тимеа Бабош (Венгрия), Кристина Младенович (Франция)

1:6|3:6

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В статье: теннис Кристина Младенович Катерина Бондаренко Тимея Бабош
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