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ITF. Катерина Володько потерпела поражение в парном финале в Дубае
Это был первый турнир украинки в паре с Магдаленой Френх
Фото: beIN SPORTS
Дубай (ITF), украинская теннисистка Катерина Володько, в паре с полькой Магдаленой Френх, потерпела поражение в финале турнира серии W 100. Пару обыграли Тимеи Бабош из Венгрии и Кристина Младенович из Франции.
Для Володько и Френх это был первый совместный турнир. Всего же в текущем сезоне Катерина вышла в четыре парных финала – и победила в трех из них. Бабош и Младенович же вместе выиграли уже 11 различных турниров, в том числе ТБШ.
Хард
Катерина Володько (Украина), Магдалена Френх (Польша) – Тимеа Бабош (Венгрия), Кристина Младенович (Франция)
1:6|3:6
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