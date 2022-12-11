ITF. Катерина Володько потерпела поражение в парном финале в Дубае

Дубай (ITF), украинская теннисистка Катерина Володько, в паре с полькой Магдаленой Френх, потерпела поражение в финале турнира серии W 100. Пару обыграли Тимеи Бабош из Венгрии и Кристина Младенович из Франции.

Для Володько и Френх это был первый совместный турнир. Всего же в текущем сезоне Катерина вышла в четыре парных финала – и победила в трех из них. Бабош и Младенович же вместе выиграли уже 11 различных турниров, в том числе ТБШ.

Хард

Катерина Володько (Украина), Магдалена Френх (Польша) – Тимеа Бабош (Венгрия), Кристина Младенович (Франция)

1:6|3:6