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Эжени Бушар показала фото с отдыха в Майами
Теннисистка отдыхает после тяжелого сезона
Бывшая пятая ракетка мира, 28-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала в социальных сетях фото. Теннисистка провела свои выходные в Майами (штат Флорида, США).
"Отличное воскресенье", — подписала фотографии Эжени Бушар.
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