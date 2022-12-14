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Эжени Бушар показала фото с отдыха в Майами

Теннис
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Теннисистка отдыхает после тяжелого сезона

Эжени Бушар показала фото с отдыха в Майами

Новина українською

Бывшая пятая ракетка мира, 28-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала в социальных сетях фото. Теннисистка провела свои выходные в Майами (штат Флорида, США).

"Отличное воскресенье", — подписала фотографии Эжени Бушар.

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В статье: Эжени Бушар
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