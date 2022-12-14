Назван тренер года по версии АТР

Победитель "Ролан Гаррос" 2003 года, экс первая ракетка мира, бывший испанский теннисист, а ныне тренер Хуан-Карлос Ферреро стал обладателем награды Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации "Тренер года".

Ферреро является тренером первой ракетки мира, чемпиона US Open – 2022 испанца Карлоса Алькараса.

Отметим, что в 2022 году 19-летний Алькарас стал лидером по сумме призовых в туре: он заработал $ 10 102 330.