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Назван тренер года по версии АТР

Теннис
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Помимо этого достижения, в его карьере есть ряд титулов в качестве теннисиста

Назван тренер года по версии АТР

Фото: stoneforest

Новина українською

Победитель "Ролан Гаррос" 2003 года, экс первая ракетка мира, бывший испанский теннисист, а ныне тренер Хуан-Карлос Ферреро стал обладателем награды Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации "Тренер года".

Ферреро является тренером первой ракетки мира, чемпиона US Open – 2022 испанца Карлоса Алькараса.

Отметим, что в 2022 году 19-летний Алькарас стал лидером по сумме призовых в туре: он заработал $ 10 102 330.

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