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Mubadala World Tennis Championship. Онс Жабер победила на турнире во второй раз подряд

Теннис
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В финале вынесла Эмму Радукану

Mubadala World Tennis Championship. Онс Жабер победила на турнире во второй раз подряд

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Абу-Даби (Mubadala World Tennis Championship), тунисская теннисистка Онс Жабер одержала победу в финале турнира, прошедшего в столице ОАЭ. В решающем матче ей удалось обыграть британку Эмму Радукану.

Эта победа на турнире Mubadala World Tennis Championship стала для Жабер второй подряд. В прошлом году она обыграла в финале швейцарку Белинду Бенчич. Онс теперь является рекордсменкой по победам на турнире.

Хард

Онс Жабер (Тунис) – Эмма Радукану (Великобритания)

5:7|6:3|10:8

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В статье: теннис Онс Жабер Эмма Радукану
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