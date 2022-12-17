Mubadala World Tennis Championship. Онс Жабер победила на турнире во второй раз подряд

Абу-Даби (Mubadala World Tennis Championship), тунисская теннисистка Онс Жабер одержала победу в финале турнира, прошедшего в столице ОАЭ. В решающем матче ей удалось обыграть британку Эмму Радукану.

Эта победа на турнире Mubadala World Tennis Championship стала для Жабер второй подряд. В прошлом году она обыграла в финале швейцарку Белинду Бенчич. Онс теперь является рекордсменкой по победам на турнире.

Хард

Онс Жабер (Тунис) – Эмма Радукану (Великобритания)

5:7|6:3|10:8