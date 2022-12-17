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Mubadala World Tennis Championship. Онс Жабер победила на турнире во второй раз подряд
В финале вынесла Эмму Радукану
Фото: Getty Images
Абу-Даби (Mubadala World Tennis Championship), тунисская теннисистка Онс Жабер одержала победу в финале турнира, прошедшего в столице ОАЭ. В решающем матче ей удалось обыграть британку Эмму Радукану.
Эта победа на турнире Mubadala World Tennis Championship стала для Жабер второй подряд. В прошлом году она обыграла в финале швейцарку Белинду Бенчич. Онс теперь является рекордсменкой по победам на турнире.
Хард
Онс Жабер (Тунис) – Эмма Радукану (Великобритания)
5:7|6:3|10:8
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