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Итальянскую теннисистку подозревают в подделке документов о вакцинации от COVID. Она занимает 67 место в рейтинге WTA

Теннис
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Камила Джорджи в прошлом сезоне сыграла на четырех турнирах Большого шлема

Итальянскую теннисистку подозревают в подделке документов о вакцинации от COVID. Она занимает 67 место в рейтинге WTA

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи подозревается в подделке документов о вакцинации от COVID-19. По информации издания La Republicca, в феврале итальянская полиция провела расследование и арестовала двух врачей, выдававших своим клиентам справки о прохождении вакцинации, без выполнения самой процедуры.

Среди клиентов была и теннисистка Камила Джорджи, о чем полиция уведомила Федерацию тенниса Италии. Как сообщает издание, на данный момент неизвестно, сфальсифицированы ли документы Джорджи, а также какие санкции ей могут угрожать.

В прошлом сезоне итальянка сыграла на всех четырех турнирах Большого шлема. Среди тех, кто был не допущен до соревнований из-за отказа от вакцинации – экс-первая ракетка мира Новак Джокович.

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В статье: теннис Камила Джорджи коронавирус
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