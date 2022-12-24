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World Tennis League. Команда Рыбакиной и Зверева обыграла в финале команду Швёнтек и Оже-Алиассима

Теннис
(1 голосов)

Hawks победили со счетом 32:25

World Tennis League. Команда Рыбакиной и Зверева обыграла в финале команду Швёнтек и Оже-Алиассима

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Дубай (World Tennis League), завершился первый командный турнир по теннису в ОАЭ. В финале победила команда "Hawks" со счетом 32:25.

В состав команды входили немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и россиянка Анастасия Павлюченкова.

В финале "Hawks" обыграли "Kites", в состав которой входили канадец Феликс Оже-Алиассим, норвежец Хольгер Руне, польская теннисистка Ига Швёнтек и индианка Саниа Мирза.

Крытые корты, хард

"Kites" 25:37 "Hawks"

Ига Швёнтек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан)

3:6|1:6

Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Александр Зверев (Германия)

6:4|6:3

Сания Мирза (Индия), Хольгер Руне (Норвегия) – Анастасия Павлюченкова (Россия), Доминик Тим (Австрия)

6:7|3:6

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В статье: теннис Александр Зверев Елена Рыбакина Ига Швёнтек Феликс Оже-Альяссім
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