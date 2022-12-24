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World Tennis League. Команда Рыбакиной и Зверева обыграла в финале команду Швёнтек и Оже-Алиассима
Hawks победили со счетом 32:25
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дубай (World Tennis League), завершился первый командный турнир по теннису в ОАЭ. В финале победила команда "Hawks" со счетом 32:25.
В состав команды входили немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и россиянка Анастасия Павлюченкова.
В финале "Hawks" обыграли "Kites", в состав которой входили канадец Феликс Оже-Алиассим, норвежец Хольгер Руне, польская теннисистка Ига Швёнтек и индианка Саниа Мирза.
Крытые корты, хард
"Kites" 25:37 "Hawks"
Ига Швёнтек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан)
3:6|1:6
Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Александр Зверев (Германия)
6:4|6:3
Сания Мирза (Индия), Хольгер Руне (Норвегия) – Анастасия Павлюченкова (Россия), Доминик Тим (Австрия)
6:7|3:6
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