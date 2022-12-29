Стаховский: Единственный язык, который понимает Россия - это сила

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал утреннюю ракетку атаку рашистов по городам Украины.

"TERROrusia. Единственный язык, который они понимают, это сила. Поэтому они его получат, где бы они ни были", – написал Стаховский в твиттере.

Отметим, что воздушная тревога по всей территории Украины продолжалась несколько часов, большую часть которых сбили силы ПВО Украины.