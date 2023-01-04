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Марин Чилич одержал победу в 1/8 финала турнира в Пуне
Хорват вышел в четвертьфинал
Фото: Getty Images
Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Пуне (Индия). В матче второго круга соревнований первый сеяный Чилич нанёс поражение испанцу Роберто Карбальесу-Баэне.
Марин Чилич - Роберто Карбальес-Баэне 6:3, 3:6, 6:1
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.
Чилич 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна подал три эйса, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
За выход в полуфинал турнира в Пуне Чилич сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором
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