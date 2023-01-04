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Марин Чилич одержал победу в 1/8 финала турнира в Пуне

Теннис
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Хорват вышел в четвертьфинал

Марин Чилич одержал победу в 1/8 финала турнира в Пуне

Фото: Getty Images

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Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Пуне (Индия). В матче второго круга соревнований первый сеяный Чилич нанёс поражение испанцу Роберто Карбальесу-Баэне.

Марин Чилич - Роберто Карбальес-Баэне 6:3, 3:6, 6:1

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Чилич 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна подал три эйса, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира в Пуне Чилич сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором

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В статье: Марин Чилич
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