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Эмма Радукану снялась с матча из-за травмы

Теннис
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Очередное повреждение у теннисистки

Эмма Радукану снялась с матча из-за травмы

Фото: Forbes

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Победительница Открытого чемпионата США 2021 года 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану пропустит матча второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) и покинула корт в слезах.

Эмма Радукану играла матч с представительницей Словакии Викторией Кужмовой. Первый сет британка выиграла со счётом 6:0, второй был за Кужмовой — 7:5. После второго сета Радукану снялась с матча из-за травмы.

Отметим, что последние турниры 2022 года британка пропустила из-за травмы руки.

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В статье: Эмма Радукану
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