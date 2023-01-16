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Australian Open. Победитель US Open-2016 сенсационно уступил 53-й ракетке мира в первом круге турнира

Теннис
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Швейцарец не сумел дожать соперника

Australian Open. Победитель US Open-2016 сенсационно уступил 53-й ракетке мира в первом круге турнира

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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог преодолеть первый раунд Открытого чемпионата Австралии, потерпев поражение от словака Алекса Молчана.

Алекс Молчан - Стэн Вавринка 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (7:2), 6:4

Молчан обыграл своего соперника в пяти сетах. Продолжительность матча составила 4 часа 22 минуты.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. В предыдущем розыгрыше Australian Open победу одержал испанец Рафаэль Надаль.

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В статье: Стэн Вавринка
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