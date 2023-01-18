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Швентек без проблем вышла в третий раунд Aus Open
Польская теннисистка пока не встречает проблем в Мельбурне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первый номер женского рейтинга WTA, Ига Швентек, одержала вторую "сухую" победу на Australian Open. Во втором круге соревнований польская теннисистка без проблем победила колумбийку Камилу Осорио.
Уже со старта Швентек повела 4:0, не отпустив первый сет. Во второй партии полячка также не откладывала дело надолго и вела по ходу сета 5:1. Теннисистки не сделали на двоих ни одного эйса, также почти равными были показатели активно выигранных мячей (19:16) и невынужденных ошибок (16:14). Но у полячки оказался гораздо выше процент реализации брейк-поинтов (75%:65%).
Соперник по третьему кругу Иги определится позже. Напомним, что Швентек еще ни разу в карьере не выигрывала титул на Australian Open.
WTA. Australian Open. Второй круг
Ига Швентек (Польша, 1) – Камила Осорио (Колумбия, 84) 6:2, 6:3
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