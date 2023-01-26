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Магда Линетт уступила Арине Соболенко в полуфинале Australian Open

Теннис
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Польская теннисистка не смогла переломить ход игры в свою пользу

Магда Линетт уступила Арине Соболенко в полуфинале Australian Open

Фото: vprognoze

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Польская теннисистка Магда Линетт не смогла выйти в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном матче она уступила Арине Соболенко из Белоруссии. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

WTA. 1/2 финала

Арина Соболенко - Магда Линетт 7:6 (7:1), 6:2

Белоруска выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Магды Линетт один эйс, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В финале Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в другом матче 1/2 финала оказалась сильнее Виктории Азаренко.

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В статье: Арина Соболенко Магда Линетт
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