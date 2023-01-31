Журналист: Надаль будет фаворитом Ролан Гаррос — 2023

Американский теннисный журналист Стив Флинк предвкушает ожесточённую борьбу между двумя 22-кратными победителями турниров "Большого Шлема" Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем за титул на предстоящем Открытом чемпионате Франции — 2023.

"Я думаю, что у Новака будет очень хороший удар. Очевидно, Рафа будет фаворитом на этом покрытии. Но Новак знает его способности.

Было бы замечательно увидеть, как они снова сразятся в финале "Ролан Гаррос", особенно если оба сыграют хорошо. Я имею в виду, что за эти годы они провели несколько замечательных матчей на "Ролан Гаррос". Надеюсь, в этом году мы увидим их в финале", — сказал Флинк в своём подкасте Court-Side with Bellinson Tennis.