Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Журналист: Надаль будет фаворитом Ролан Гаррос — 2023
Посмотрим
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Американский теннисный журналист Стив Флинк предвкушает ожесточённую борьбу между двумя 22-кратными победителями турниров "Большого Шлема" Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем за титул на предстоящем Открытом чемпионате Франции — 2023.
"Я думаю, что у Новака будет очень хороший удар. Очевидно, Рафа будет фаворитом на этом покрытии. Но Новак знает его способности.
Было бы замечательно увидеть, как они снова сразятся в финале "Ролан Гаррос", особенно если оба сыграют хорошо. Я имею в виду, что за эти годы они провели несколько замечательных матчей на "Ролан Гаррос". Надеюсь, в этом году мы увидим их в финале", — сказал Флинк в своём подкасте Court-Side with Bellinson Tennis.
Популярное сейчас
- Шахтёр подписал венесуэльского вундеркинда, Бавария представила Канселу. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Инсайдер озвучил детали перехода Забарного в клуб АПЛ
- ВСУ отбили атаки около 11 населенных пунктов, среди россиян распространяется уныние - Генштаб
- Новак Джокович: Мой отец думал, что фотографируется с сербскими болельщиками
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО