Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Таиланде

Даяна Ястремская пробилась во второй круг на турнире WTA в Таиланде. В стартовом раунде соревнований она обыграла Моюку Утидзиму из Японии.

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Моюка Утидзима (Япония) 6:3, 6:7(3), 6:2

Матч продлился 2 часа и 37 минут. За это время украинка сделала 10 двойных ошибок и реализовала 9 из 19 брейкпоинтов. Её соперница подала 1 подачу навылет, допустила 9 двойных и совершила 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Ястремская будет бороться с шестой сеяной Татьяной Марией из Германии.