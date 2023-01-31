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На Australian Open-2023 был установлен рекорд посещаемости среди турниров серии Большого шлема
Несмотря на отсутствие многих топ-игроков
instagram.com/australianopen
На Открытом чемпионате Австралии — 2023 был установлен рекорд посещаемости среди всех турниров "Большого Шлема".
Общее число зрителей, посмотревших матчи первого мэйджора этого года с трибун, составило 839 192 зрителя. Если считать и квалификацию, то цифра составит — 902 312.
Турнир 2023 года побил рекорд Australian Open — 2020. Последний мэйджор перед началом пандемии коронавируса вживую увидели 812 174 зрителя.
Австралийский мэйджор этого года смог побить рекорд посещаемости, несмотря на то, что турнир пропускали Ник Кирьос, Карлос Алькарас и Наоми Осака.
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