На Australian Open-2023 был установлен рекорд посещаемости среди турниров серии Большого шлема

На Открытом чемпионате Австралии — 2023 был установлен рекорд посещаемости среди всех турниров "Большого Шлема".

Общее число зрителей, посмотревших матчи первого мэйджора этого года с трибун, составило 839 192 зрителя. Если считать и квалификацию, то цифра составит — 902 312.

Турнир 2023 года побил рекорд Australian Open — 2020. Последний мэйджор перед началом пандемии коронавируса вживую увидели 812 174 зрителя.

Австралийский мэйджор этого года смог побить рекорд посещаемости, несмотря на то, что турнир пропускали Ник Кирьос, Карлос Алькарас и Наоми Осака.