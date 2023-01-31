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Джокович не сыграет на Мастерсах в Индиан-Уэллсе и Майами

Теннис
(2 голосов)

Серб может принять участие в US Open

Джокович не сыграет на Мастерсах в Индиан-Уэллсе и Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович второй год подряд будет пропускать турниры категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и Майами. Также он сможет выступить на Открытом чемпионате США.

Это стало возможно благодаря указу Джо Байдена, согласно которому 11 мая закончится действие чрезвычайного положения, связанного с ковидом.

Таким образом Джокович сможет принять участие в летнем туре по США и Канаде, который завершится в конце августа, перед US Open.

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В статье: Новак Джокович
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