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Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Кливленде

Теннис
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Украинец сумел выиграть решающий сет

Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Кливленде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко с победы стартовал на "челленджере" в США. В матче первого круга он обыграл американца Тоби Алекс Кодата.

Кливленд, США. Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Тоби Алекс Кодат (США) 7:5, 5:7, 6:3

Матч продлился 2 часа и 22 минуты. За это время Марченко шесть раз подал навылет, допустил столько же двойных ошибок, проиграл три гейма на своей подаче и сделал четыре брейка.

В четвертьфинальном матче он сыграет против пятого сеяного Александара Ковачевича из США.

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В статье: Илья Марченко
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