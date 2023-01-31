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Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Кливленде
Украинец сумел выиграть решающий сет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Илья Марченко с победы стартовал на "челленджере" в США. В матче первого круга он обыграл американца Тоби Алекс Кодата.
Кливленд, США. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Тоби Алекс Кодат (США) 7:5, 5:7, 6:3
Матч продлился 2 часа и 22 минуты. За это время Марченко шесть раз подал навылет, допустил столько же двойных ошибок, проиграл три гейма на своей подаче и сделал четыре брейка.
В четвертьфинальном матче он сыграет против пятого сеяного Александара Ковачевича из США.
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